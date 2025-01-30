Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile Kulüpler Birliği, Riva'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 20. haftadan itibaren hayata geçirilen Veri Tabanlı Atama Sistemi'yle ilgili detayları paylaştı.
Kulüpler de Ve-TAS başta olmak üzere çeşitli konularda düşüncelerini ve taleplerini dile getirdi.
ATAMALAR VE-TAS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Toplantının sonunda katılımcıların huzurunda Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakem ve yardımcı hakemlerin atamaları Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.
Ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:
31 Ocak Cuma
20.00 Eyüpspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Konyaspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk
1 Şubat Cumartesi
13.30 Hatayspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir-Samsunspor: Çağdaş Altay
2 Şubat Pazar
13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol
16.00 Göztepe-Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Rizespor: Burak Pakkan
3 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam
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