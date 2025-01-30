Süper Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ile Kulüpler Birliği, Riva'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 20. haftadan itibaren hayata geçirilen Veri Tabanlı Atama Sistemi'yle ilgili detayları paylaştı.

Kulüpler de Ve-TAS başta olmak üzere çeşitli konularda düşüncelerini ve taleplerini dile getirdi.

ATAMALAR VE-TAS ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantının sonunda katılımcıların huzurunda Süper Lig'in 22. haftasında görev yapacak hakem ve yardımcı hakemlerin atamaları Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.

Ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma

20.00 Eyüpspor-Sivasspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Konyaspor-Bodrum FK: Ümit Öztürk

1 Şubat Cumartesi

13.30 Hatayspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kayserispor-Trabzonspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir-Samsunspor: Çağdaş Altay

2 Şubat Pazar

13.30 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

16.00 Göztepe-Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Rizespor: Burak Pakkan

3 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray: Kadir Sağlam