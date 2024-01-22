Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri TFF, Süper Lig'de 22. haftada görev yapacak hakemleri duyurdu.

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Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Ocak Salı:

17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Emre Kargın

20.00 Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

24 Ocak Çarşamba:

17.00 Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Gaziantep FK-Konyaspor: Volkan Bayarslan

20.00 Antalyaspor-Sivasspor: Turgut Doman

20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

25 Ocak Perşembe:

17.00 Samsunspor-Kayserispor: Çağdaş Altay

20.00 Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek

21. haftada Fenerbahçe-Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçına atandı.