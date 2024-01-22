Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
23 Ocak Salı:
17.00 Hatayspor-Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
24 Ocak Çarşamba:
17.00 Ankaragücü-Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK-Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Antalyaspor-Sivasspor: Turgut Doman
20.00 Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
25 Ocak Perşembe:
17.00 Samsunspor-Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek
21. haftada Fenerbahçe-Samsunspor maçında görev yapan Bahattin Şimşek, Galatasaray maçına atandı. Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalan Abdulkadir Bitigen ise Fenerbahçe maçına atandı.
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