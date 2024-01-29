Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 24. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 23. hafta yapılan iki maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek zirvedeki puan puana savaşını sürdürdü.

Kasımpaşa ise Trabzonspor'u 3-2'lik skorla devirdi.

Beşiktaş kötü gidişatı durduramıyor

Önceki gün oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe averajla liderliğini devam ettirirken Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ın kötü gidişatı devam etti.

Süper Lig'de görünüm

23. haftanın sonuçları:

Alanyaspor-Pendikspor: 1-1

Adana Demirspor-Hatayspor: 0-1

Konyaspor-Başakşehir: 2-3

Fatih Karagümrük-Rizespor: 4-0

Sivasspor-Beşiktaş: 1-0

Fenerbahçe-Ankaragücü: 2-1

İstanbulspor-Samsunspor: 1-1

Kayserispor-Antalyaspor: 1-1

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu:

24. haftanın programı:

2 Şubat Cuma

17.00 Ankaragücü-Sivasspor

17.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük

20.00 Samsunspor-Galatasaray

3 Şubat Cumartesi

13.30 Rizespor-Konyaspor

16.00 Başakşehir-İstanbulspor

19.00 Gaziantep FK-Kayserispor

19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe

4 Şubat Pazar

13.30 Pendikspor-Adana Demirspor

16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor