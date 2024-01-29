Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 24. hafta fikstürü

Süper Lig'de 23. hafta yapılan iki maçla sona erdi.
Haftanın kapanış gününde Galatasaray, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek zirvedeki puan puana savaşını sürdürdü.
Kasımpaşa ise Trabzonspor'u 3-2'lik skorla devirdi.
Beşiktaş kötü gidişatı durduramıyor
Önceki gün oynanan maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe averajla liderliğini devam ettirirken Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ın kötü gidişatı devam etti.
Süper Lig'de görünüm
23. haftanın sonuçları:
Alanyaspor-Pendikspor: 1-1
Adana Demirspor-Hatayspor: 0-1
Konyaspor-Başakşehir: 2-3
Fatih Karagümrük-Rizespor: 4-0
Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
Fenerbahçe-Ankaragücü: 2-1
İstanbulspor-Samsunspor: 1-1
Kayserispor-Antalyaspor: 1-1
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-3
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1
Puan durumu:
24. haftanın programı:
2 Şubat Cuma
17.00 Ankaragücü-Sivasspor
17.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük
20.00 Samsunspor-Galatasaray
3 Şubat Cumartesi
13.30 Rizespor-Konyaspor
16.00 Başakşehir-İstanbulspor
19.00 Gaziantep FK-Kayserispor
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe
4 Şubat Pazar
13.30 Pendikspor-Adana Demirspor
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
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