Haberler



Futbol



Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 24. hafta fikstürü

Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 24. hafta fikstürü Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı. Aynı puana sahip iki takımdan Fenerbahçe'nin averajla liderliği devam ederken Galatasaray ise 2. sırada yer aldı.