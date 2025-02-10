Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 24. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 23. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.
Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Alanyaspor'u 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
23. haftanın sonuçları:
Samsunspor-Hatayspor: 2-0
Kayserispor-Konyaspor: 3-2
Sivasspor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Rizespor: 3-2
Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2
Antalyaspor-Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0
Bodrum FK-Göztepe: 0-0
Puan durumu:
24. haftanın programı:
14 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor
15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-Sivasspor
16.00 Başakşehir-Bodrum FK
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
16 Şubat Pazar
13.30 Hatayspor-Alanyaspor
16.00 Konyaspor-Samsunspor
16.00 Eyüpspor-Kayserispor
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi
20.00 Rizespor-Galatasaray
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