Süper Lig'de 23. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 24. haftanın fikstürü
AA & Ensonhaber

Süper Lig'de 23. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken Bodrum FK ile Göztepe arasındaki mücadele ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray-Adana Demirspor müsabakası konuk takımın sahadan çekilmesiyle nedeniyle yarıda kaldı.

Galatasaray, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Alanyaspor'u 2-0 yenen ikinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 54'e çıkardı ve zirve takibini devam ettirdi.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

23. haftanın sonuçları:

Samsunspor-Hatayspor: 2-0

Kayserispor-Konyaspor: 3-2

Sivasspor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Rizespor: 3-2

Alanyaspor-Fenerbahçe: 0-2

Antalyaspor-Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-Eyüpspor: 1-0

Bodrum FK-Göztepe: 0-0

Puan durumu:

24. haftanın programı:

14 Şubat Cuma

20.00 Adana Demirspor-Antalyaspor

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-Sivasspor

16.00 Başakşehir-Bodrum FK

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

16 Şubat Pazar

13.30 Hatayspor-Alanyaspor

16.00 Konyaspor-Samsunspor

16.00 Eyüpspor-Kayserispor

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi

20.00 Rizespor-Galatasaray

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Göktürk Sönmez
Editor