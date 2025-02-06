Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri

Haber Merkezi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 ŞUBAT CUMA
20.00 Samsunspor-Hatayspor: Alper Akarsu
8 ŞUBAT CUMARTESİ
16.00 Kayserispor-Konyaspor: Çağdaş Altay
19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
9 ŞUBAT PAZAR
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün
16.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır
10 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen
20.00 Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol
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