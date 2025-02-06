Süper Lig'de 23. haftanın hakemleri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

7 ŞUBAT CUMA

20.00 Samsunspor-Hatayspor: Alper Akarsu

8 ŞUBAT CUMARTESİ

16.00 Kayserispor-Konyaspor: Çağdaş Altay

19.00 Sivasspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Ozan Ergün

16.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın

19.00 Antalyaspor-Başakşehir: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-Adana Demirspor: Oğuzhan Çakır

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-Eyüpspor: Mehmet Türkmen

20.00 Bodrum FK-Göztepe: Yasin Kol

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Ercan Ertan
Muhabir