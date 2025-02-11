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Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 23. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

Videoda hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı Trabzonspor - Eyüpspor maçından bir pozisyon paylaşıldı.

VAR KONUŞMALARI

Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması Dakika 3: Eyüpspor lehine penaltı kararı

Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi, ardından VAR, pozisyon incelemesi için Mehmet Türkmen'i VAR monitörüne çağırdı.

VAR: Sana penaltı nedeniyle sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasına geri dön. Evet, bu bir temas noktası. Defans oyuncusunun bacağı ile topun arasında. Sana ağır çekimde gösteriyorum.

Mehmet Türkmen: Evet, temas eden defans oyuncusunu görüyorum.

VAR: Ona tekme atıyor.

Mehmet Türkmen: Tamam, topla kimin oynadığını görebilir miyim? Diğer açı daha iyi.

VAR: Bak, bu sarı olanın dizi.

Mehmet Türkmen: Tamam gördüm, hücum oyuncusu topla oynuyor, defans oyuncusu vuruyor. Bunun için penaltı vereceğim. Kart yok.

VAR: Ve kart yok. Katılıyorum.

(Mehmet Türkmen kararını penaltı olarak değiştirdi.)

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)