Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 23. haftasında oynanan 1 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.
Videoda hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı Trabzonspor - Eyüpspor maçından bir pozisyon paylaşıldı.
VAR KONUŞMALARI
Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması Dakika 3: Eyüpspor lehine penaltı kararı
Mehmet Türkmen oyunu devam ettirdi, ardından VAR, pozisyon incelemesi için Mehmet Türkmen'i VAR monitörüne çağırdı.
VAR: Sana penaltı nedeniyle sahada inceleme öneriyorum. Temas noktasına geri dön. Evet, bu bir temas noktası. Defans oyuncusunun bacağı ile topun arasında. Sana ağır çekimde gösteriyorum.
Mehmet Türkmen: Evet, temas eden defans oyuncusunu görüyorum.
VAR: Ona tekme atıyor.
Mehmet Türkmen: Tamam, topla kimin oynadığını görebilir miyim? Diğer açı daha iyi.
VAR: Bak, bu sarı olanın dizi.
Mehmet Türkmen: Tamam gördüm, hücum oyuncusu topla oynuyor, defans oyuncusu vuruyor. Bunun için penaltı vereceğim. Kart yok.
VAR: Ve kart yok. Katılıyorum.
(Mehmet Türkmen kararını penaltı olarak değiştirdi.)
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış