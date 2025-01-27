Süper Lig'de 23'üncü haftanın programı! Galatasaray'ın maçı ertelenebilir
Haber Merkezi

TFF, Süper Lig'de 23. haftanın programını açıkladı.

Yapılan açıklamada Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan son 16 turuna kalması halinde 23. haftanın maç programında değişikliğe gidileceği belirtildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. Program, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin muhtemel Play-Off müsabakaları ve Türkiye Kupası Grup Aşaması 2. hafta müsabaka takvimi dikkate alınarak planlanmıştır.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden, doğrudan Son 16 Turu'na yükselme ihtimali bulunan Galatasaray Spor Kulübü'nün; bu ihtimalin gerçekleşmesi ve 23. hafta sonrasında UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçının olmaması halinde, yayın programı doğrultusunda, Trabzonspor A.Ş. - Eyüpspor müsabakası 9 Şubat Pazar günü saat 19.00'a, Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. müsabakası ise 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır.

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Ercan Ertan
Muhabir