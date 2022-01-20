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    Süper Lig'de 24, 25 ve 26'ıncı haftanın maç programı belli oldu

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26’ıncı haftalarında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 15:11
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    Süper Lig'de 24, 25 ve 26'ıncı haftanın maç programı belli oldu

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26’ıncı haftalarında oynanacak maçların programı duyuruldu.

    Buna göre 24. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Başakşehir 5 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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    25. haftada ise lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi 2. sırada bulunan Konyaspor karşılaşacak.

    Karşılaşma 13 Şubat Pazar günü oynanacak.

    İşte 24, 25 ve 26'ıncı haftanın maç programları...

    Süper Lig de 24, 25 ve 26 ıncı haftanın maç programı belli oldu #1

    Süper Lig de 24, 25 ve 26 ıncı haftanın maç programı belli oldu #2

    Süper Lig de 24, 25 ve 26 ıncı haftanın maç programı belli oldu #3


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