Süper Lig'de 24, 25 ve 26'ıncı haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig'de 24, 25 ve 26'ıncı haftanın maç programı belli oldu

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26’ıncı haftalarında oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24, 25 ve 26’ıncı haftalarında oynanacak maçların programı duyuruldu.

Buna göre 24. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Başakşehir 5 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

25. HAFTADA ZİRVENİN EN ÖNEMLİ MAÇI

25. haftada ise lider Trabzonspor ile en yakın takipçisi 2. sırada bulunan Konyaspor karşılaşacak.

Karşılaşma 13 Şubat Pazar günü oynanacak.

İşte 24, 25 ve 26'ıncı haftanın maç programları...