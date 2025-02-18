Süper Lig'in 24. haftasına ait VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yayınlanan videoda, Adana Demirspor ile Antalyaspor arasındaki karşılaşmada hakemler arasında geçen diyaloglar yayınlandı.

VERİLEN PENALTININ DiYALOGLARI

İşte maç sırasında hakemlerin kendi aralarındaki konuşmalar...

VAR - Sana potansiyel penaltıyı göstermek istiyorum. Sahada incelememiz var.



HAKEM - Tamam.



VAR - 8 numara topla oynuyor ve 7 numara ayağa basıyor. Görebilirsin.



HAKEM - Tamam. penaltı bölgesinin içinde mi ya da dışında mı?



VAR - Net bir şekilde içerde, sana göstereceğiz.



VAR - Burada temasın içerde olduğunu net bir şekilde görebilirsin. Arkadan bir görüntümüz daha var.



HAKEM - Evet evet.



VAR - Ve müdahale 7 numaralı oyuncudan geldi.



HAKEM - Evet, penaltı ve 8 numaralı oyuncuya sarı kart vereceğim.



VAR - Evet, evet kesinlikle doğru. Teşekkür ederim.