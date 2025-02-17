Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 25. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanan Rizespor - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı.
Göztepe'nin BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 20 gol atıldı.
BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'U YENDİ
Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Dolmabahçe'de oynanırken, Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 2-1'lik skorla yendi.
FENERBAHÇE, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
Fenerbahçe ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.
Sarı-lacivertliler golcüsü Youssef En-Nesyri'nin 2 gol kaydettiği maçı 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.
SAMSUNSPOR, KONYASPOR DEPLASMANINDA KAZANDI
Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı.
LİDER GALATASARAY, RİZESPOR'U MAĞLUP ETTİ
Lider Galatasaray, Rize'de Osimhen'in 2 golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63'e yükseltti.
BODRUM FK İLE HATAYSPOR 2025 YILINDA İLK KEZ GALİP GELDİ
Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise hanelerine birer puan yazdırdı.
HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI
Adana Demirspor - Antalyaspor: 1-1
Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1
Başakşehir - Bodrum FK: 0-1
Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1
Hatayspor - Alanyaspor: 1-0
Eyüpspor - Kayserispor: 1-1
Konyaspor - Samsunspor: 0-1
Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1
Rizespor - Galatasaray: 1-2
PUAN DURUMU
25. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
21 Şubat Cuma:
20.00 Eyüpspor-Beşiktaş
20.00 Bodrum FK-Hatayspor
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Konyaspor
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa
19.00 Samsunspor-Rizespor
23 Şubat Pazar:
13.30 Kayserispor-Göztepe
16.00 Alanyaspor-Adana Demirspor
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe
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