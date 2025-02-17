Süper Lig'de 24. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 25. haftanın fikstürü

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Süper Lig'de 24. hafta bugün oynanan Rizespor - Galatasaray karşılaşması ile tamamlandı.

Göztepe'nin BAY geçtiği haftada oynanan 9 müsabakada toplam 20 gol atıldı.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR'U YENDİ

Haftanın en önemli karşılaşmalarından biri Dolmabahçe'de oynanırken, Beşiktaş geriye düştüğü mücadelede Trabzonspor'u 2-1'lik skorla yendi.

FENERBAHÇE, 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Fenerbahçe ise evinde Kasımpaşa'yı konuk etti.

Sarı-lacivertliler golcüsü Youssef En-Nesyri'nin 2 gol kaydettiği maçı 3-1 kazandı ve galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

SAMSUNSPOR, KONYASPOR DEPLASMANINDA KAZANDI

Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, Konya deplasmanında tek golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

LİDER GALATASARAY, RİZESPOR'U MAĞLUP ETTİ

Lider Galatasaray, Rize'de Osimhen'in 2 golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 63'e yükseltti.

BODRUM FK İLE HATAYSPOR 2025 YILINDA İLK KEZ GALİP GELDİ

Küme düşme hattında bulunan Bodrum FK ve Hatayspor, 2025 yılında ilk galibiyetlerini elde etti. Adana Demirspor ile Kayserispor ise hanelerine birer puan yazdırdı.

HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLARI

Adana Demirspor - Antalyaspor: 1-1

Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1

Başakşehir - Bodrum FK: 0-1

Beşiktaş - Trabzonspor: 2-1

Hatayspor - Alanyaspor: 1-0

Eyüpspor - Kayserispor: 1-1

Konyaspor - Samsunspor: 0-1

Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1

Rizespor - Galatasaray: 1-2

PUAN DURUMU

25. HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

21 Şubat Cuma:

20.00 Eyüpspor-Beşiktaş

20.00 Bodrum FK-Hatayspor

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Sivasspor-Konyaspor

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa

19.00 Samsunspor-Rizespor

23 Şubat Pazar:

13.30 Kayserispor-Göztepe

16.00 Alanyaspor-Adana Demirspor

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe