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    Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Ali Palabıyık, 125 gün sonra görev aldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 12:47
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    Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri MHK tarafından açıklandı.

    İşte görevlendirmeler:

    4 ŞUBAT CUMA

    20.00

    Konyaspor - Giresunspor: Cüneyt Çakır

    Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam

    Süper Lig de 24. haftanın hakemleri #1

    5 ŞUBAT CUMARTESİ

    13.30

    Gaziantep - Sivasspor: M. Kürşad Filiz

    16.00

    Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

    Karagümrük - Malatyaspor: Ali Palabıyık

    19.00

    Fenerbahçe - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    Süper Lig de 24. haftanın hakemleri #2

    6 ŞUBAT PAZAR

    16.00

    Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

    19.00

    Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

    Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka

    Süper Lig de 24. haftanın hakemleri #3


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