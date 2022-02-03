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Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri
Süper Lig'in 24. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Ali Palabıyık, 125 gün sonra görev aldı.
- Haber Merkezi
- 03.02.2022 - 12:20
- Güncelleme : 03.02.2022 - 12:47
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri MHK tarafından açıklandı.
İşte görevlendirmeler:
4 ŞUBAT CUMA
20.00
Konyaspor - Giresunspor: Cüneyt Çakır
Kayserispor - Hatayspor: Kadir Sağlam
5 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30
Gaziantep - Sivasspor: M. Kürşad Filiz
16.00
Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Karagümrük - Malatyaspor: Ali Palabıyık
19.00
Fenerbahçe - Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
6 ŞUBAT PAZAR
16.00
Alanyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
19.00
Beşiktaş - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
Göztepe - Altay: Sarper Barış Saka