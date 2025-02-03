Süper Lig'de 24. haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 24. haftasının maç programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşımda, Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.
Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.
GÖZTEPE, HAFTAYI BAY GEÇECEK
Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Rizespor'a konuk olacak.
24. HAFTANIN PROGRAMI
14 Şubat Cuma
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
15 Şubat Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Sivasspor
16.00 Başakşehir - Bodrum FK
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
16 Şubat Pazar
13.30 Hatayspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Samsunspor
16.00 Eyüpspor - Kayserispor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
17 Şubat Pazartesi
20.00 Rizespor - Galatasaray
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış