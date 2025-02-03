Süper Lig'de 24. haftanın programı belli oldu
Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun 24. haftasının maç programını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı paylaşımda, Beşiktaş-Trabzonspor maçının 15 Şubat Cumartesi günü 19.00'da oynanacağı belirtildi.

Ligin 24. haftası 14 Şubat'taki Adana Demirspor-Antalyaspor maçıyla başlayacak.

GÖZTEPE, HAFTAYI BAY GEÇECEK

Göztepe'nin BAY geçeceği haftada Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Galatasaray ise Rizespor'a konuk olacak.

24. HAFTANIN PROGRAMI

14 Şubat Cuma

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor

15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor

16.00 Başakşehir - Bodrum FK

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

16 Şubat Pazar

13.30 Hatayspor - Alanyaspor

16.00 Konyaspor - Samsunspor

16.00 Eyüpspor - Kayserispor

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

17 Şubat Pazartesi

20.00 Rizespor - Galatasaray

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Emre Çalışkan
Editor