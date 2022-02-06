Süper Lig'de 24. haftanın puan durumu

Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a (maç eksiği var) 9 puan fark atarak liderliğini sürdürüyor.

Süper Lig'in 24. haftası oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Önceki sezonlara göre liderlik yarışından ziyade orta sıra mücadelelerin izlendiği ligde Trabzonspor uzak ara liderliğini sürdürüyor.

TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

En yakın Konyaspor'a (maç eksiği var) 9 puan fark atan bordo-mavililer haftayı yine kayıpsız kapatırken; İstanbul devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

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