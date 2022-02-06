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    Süper Lig'de 24. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 24. haftanın puan durumu

    Süper Lig'de 24. hafta maçları tamamlanırken, Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a (maç eksiği var) 9 puan fark atarak liderliğini sürdürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 21:34
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    Süper Lig'in 24. haftası oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi. Önceki sezonlara göre liderlik yarışından ziyade orta sıra mücadelelerin izlendiği ligde Trabzonspor uzak ara liderliğini sürdürüyor.

    TRABZONSPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

    En yakın Konyaspor'a (maç eksiği var) 9 puan fark atan bordo-mavililer haftayı yine kayıpsız kapatırken; İstanbul devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Süper Lig de 24. haftanın puan durumu #1

    PUAN DURUMU

    Süper Lig de 24. haftanın puan durumu #2

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig de 24. haftanın puan durumu #3


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