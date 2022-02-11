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    Süper Lig'de 25. hafta maçı hakemleri

    Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu. Trabzonspor - Konyaspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 10:08
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    Süper Lig'de 25. hafta maçı hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.

    11 ŞUBAT 2022 CUMA

    20.00 Altay - Rizespor: Fırat Aydınus

    12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

    16.00

    Başakşehir - Gaziantep: Cüneyt Çakır
    Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük

    19.00

    Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka

    Süper Lig de 25. hafta maçı hakemleri #1

    13 ŞUBAT 2022 PAZAR

    13.30

    Sivasspor - Malatyaspor: Arda Kardeşler

    16.00

    Antalyaspor - Karagümrük: Halil Umut Meler

    19.00

    Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    Trabzonspor - Konyaspor: Mete Kalkavan

    Süper Lig de 25. hafta maçı hakemleri #2

    14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ

    20.00

    Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

    Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

    Süper Lig de 25. hafta maçı hakemleri #3


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