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Süper Lig'de 25. hafta maçı hakemleri
Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu. Trabzonspor - Konyaspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 11.02.2022 - 10:08
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki maçları yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
11 ŞUBAT 2022 CUMA
20.00 Altay - Rizespor: Fırat Aydınus
12 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ
16.00
Başakşehir - Gaziantep: Cüneyt Çakır
Giresunspor - Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00
Galatasaray - Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 ŞUBAT 2022 PAZAR
13.30
Sivasspor - Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00
Antalyaspor - Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00
Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Mete Kalkavan
14 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ
20.00
Hatayspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
Adana Demirspor - Beşiktaş: Ali Şansalan