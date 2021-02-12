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Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 11:43
Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından gözler yeniden Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi.
TFF, 25. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
Trabzonspor - Gaziantep (Zorbay Küçük)
Karagümrük - Fenerbahçe (Halis Özkahya)
Galatasaray - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)
Gençlerbirliği - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)