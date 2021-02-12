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    Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 11:43
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    Süper Lig'de 25. hafta maçlarının hakemleri

    Türkiye Kupası'nda oynanan çeyrek final maçlarının ardından gözler yeniden Süper Lig karşılaşmalarına çevrildi.

    TFF, 25. haftada oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

    Haftanın hakemleri şu şekilde:

    Trabzonspor - Gaziantep (Zorbay Küçük)
    Karagümrük - Fenerbahçe (Halis Özkahya)
    Galatasaray - Kasımpaşa (Erkan Özdamar)
    Gençlerbirliği - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

    Süper Lig de 25. hafta maçlarının hakemleri #1

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