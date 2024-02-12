Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 26. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi, liderlik koltuğundaki takım değişti.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 yenerken Kayserispor-Beşiktaş maçı ise golsüz sona erdi.

Süper Lig'de görünüm

25. haftanın sonuçları:

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

Fatih Karagümrük-Pendikspor: 2-0

Galatasaray-Başakşehir: 2-0

Sivasspor-Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

Konyaspor-Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Hatayspor: 2-0

Samsunspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

Puan durumu:

26. haftanın programı:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor

16.00 Hatayspor-Sivasspor

19.00 Rizespor-Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK-Samsunspor

16.00 Pendikspor-Trabzonspor

19.00 Ankaragücü-Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 Başakşehir-Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Konyaspor