Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 26. hafta fikstürü

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi, liderlik koltuğundaki takım değişti.
Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, 66 puanla ilk sıraya yerleşti.
Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 yenerken Kayserispor-Beşiktaş maçı ise golsüz sona erdi.
Süper Lig'de görünüm
25. haftanın sonuçları:
Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3
Fatih Karagümrük-Pendikspor: 2-0
Galatasaray-Başakşehir: 2-0
Sivasspor-Rizespor: 1-0
İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3
Konyaspor-Ankaragücü: 1-0
Fenerbahçe-Alanyaspor: 2-2
Trabzonspor-Hatayspor: 2-0
Samsunspor-Antalyaspor: 2-0
Kayserispor-Beşiktaş: 0-0
Puan durumu:
26. haftanın programı:
16 Şubat Cuma
20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük
17 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-İstanbulspor
16.00 Hatayspor-Sivasspor
19.00 Rizespor-Fenerbahçe
18 Şubat Pazar
13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor
16.00 Gaziantep FK-Samsunspor
16.00 Pendikspor-Trabzonspor
19.00 Ankaragücü-Galatasaray
19 Şubat Pazartesi
20.00 Başakşehir-Kayserispor
20.00 Beşiktaş-Konyaspor
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