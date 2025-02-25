Süper Lig'de 25. haftanın VAR kayıtları

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 25. haftasında oynanan üç karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabı üzerinden sesli ve görüntülü olarak yayınladı. İşte VAR müdahaleleri sonrası alınan kritik kararlar:

SİVASSPOR - KONYASPOR

76. dakikada Konyaspor atağında Uros Radakovic, ceza sahası içinde topa elle müdahale etti. Hakem Zorbay Küçük, pozisyona sarı kart gösterirken, VAR devreye girerek saha incelemesi önerdi. Küçük, monitörden izlediği pozisyonun ‘elle ihlal’ olduğunu tespit ederek sarı kartı iptal etti ve Radakovic’e doğrudan kırmızı kart gösterdi.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA

83. dakikada Kasımpaşa’nın attığı gol sonrası VAR, hakem Adnan Deniz Kayatepe’yi incelemeye çağırdı. Kayatepe, görüntüleri izleyerek Da Costa’nın Petrusenko’ya faul yaptığını belirledi ve golü iptal etti. Pozisyonda Nuno da Costa da sarı kartla cezalandırıldı.

90+3. dakikada Antalyaspor atağında kaleci Kenan Piric’in kurtarışı sonrası Mamadou Fall’ın son çizgide dokunduğu top dışarı çıktı. Hakem Kayatepe, VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve Veysel Sarı’nın Fall’a kontrolsüz müdahalesini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

ALANYASPOR - ADANA DEMİRSPOR

65. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası top dışarı çıkarken, VAR hakem Ozan Ergün’e inceleme önerdi. Görüntüleri izleyen Ergün, Adana Demirspor ceza sahasında Arda Okan’ın topa elle temas ettiğini belirledi ve penaltı kararı verdi.

TFF’nin paylaştığı bu görüntüler, maçlardaki kritik anların daha şeffaf şekilde değerlendirilmesine olanak sağladı.