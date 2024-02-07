Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı
İHA

Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu.

Program belirlendi

16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor - İstanbulspor

16.00 Hatayspor - Sivasspor

19.00 Rizespor - Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor - Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK - Samsunspor

16.00 Pendikspor - Trabzonspor

19.00 Ankagücü - Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 Başakşehir - Kayserispor

20.00 Beşiktaş - Konyaspor

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)