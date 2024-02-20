Süper Lig'de 26. hafta VAR kayıtları yayınlandı TFF, Süper Lig'in 26. haftasına ait VAR kayıtlarını saha incelemeleriyle birlikte yayınladı.

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ensonhaber.com

Bir süredir futbol camiası tarafından tartışma konusu olan VAR kararlarının güvenilirliğini teyit etmek adına Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kararlarının kayıtlarını paylaşma kararı aldı.



Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtları, TFF'nin resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlandı.

Hakemin monitöre çağrıldığı pozisyonlar paylaşılıyor

Maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılıyor.

Sahada İnceleme anları için geçerli

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Maçlar tamamlandıktan sonraki gün yayınlanacak

Hakemin VAR monitörüne gittiği pozisyonla ilgili konuşmalar, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra TFF'nin Youtube ve Facebook hesaplarından paylaşılacak

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük mücadelesinin 79. dakikasında ev sahibi ekibin attığı 2. gol öncesi potansiyel elle oynama için inceleme verildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek golü iptal etti.

Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 64. dakikasında elle oynama için inceleme verildi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK - Samsunspor maç sonu; Şiddetli hareketten dolayı izleme tavsiyesi ve hakemin kararı ile 3 numaralı oyuncu ihraç edildi.

Pendikspor - Trabzonspor müsabakasının 26. dakikasında Halil Akbunar ile Meunier arasındaki pozisyonda hakem Halil Umut Meler, önce penaltı noktasını gösterdi. İzleme tavsiyesi üzerine hakem Meler, penaltıyı iptal etti.

Başakşehir - Kayserispor mücadelesinin 90+7. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.