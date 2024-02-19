Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 27. hafta fikstürü

Süper Lig'de 26. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 ile geçerken Kayserispor, Başakşehir'i 3-2 yendi.
Zirve yarışında ise şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.
Haftaya lider giren Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Takipçisi Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'de görünüm
26. haftanın sonuçları:
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 1-1
Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2
Hatayspor-Sivasspor: 1-1
Rizespor-Fenerbahçe: 1-3
Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-3
Pendikspor-Trabzonspor: 0-2
Gaziantep FK-Samsunspor: 1-1
Ankaragücü-Galatasaray: 0-3
Başakşehir-Kayserispor: 2-3
Beşiktaş-Konyaspor: 2-0
Puan durumu:
27. haftanın programı:
23 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor-Rizespor
24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor-Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK-Başakşehir
19.00 Konyaspor-Hatayspor
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor-Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş
26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray-Antalyaspor
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