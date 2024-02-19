Süper Lig'de 26. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 27. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 26. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Beşiktaş, Konyaspor'u 2-0 ile geçerken Kayserispor, Başakşehir'i 3-2 yendi.

Zirve yarışında ise şampiyonluk yarışındaki ekipler puan kaybına izin vermedi.

Haftaya lider giren Galatasaray, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Takipçisi Fenerbahçe, Rizespor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de görünüm

26. haftanın sonuçları:

Kasımpaşa-Fatih Karagümrük: 1-1

Antalyaspor-İstanbulspor: 2-2

Hatayspor-Sivasspor: 1-1

Rizespor-Fenerbahçe: 1-3

Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-3

Pendikspor-Trabzonspor: 0-2

Gaziantep FK-Samsunspor: 1-1

Ankaragücü-Galatasaray: 0-3

Başakşehir-Kayserispor: 2-3

Beşiktaş-Konyaspor: 2-0

Puan durumu:

27. haftanın programı:

23 Şubat Cuma

20.00 Samsunspor-Rizespor

24 Şubat Cumartesi

13.30 Kayserispor-Ankaragücü

16.00 Gaziantep FK-Başakşehir

19.00 Konyaspor-Hatayspor

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

25 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor-Pendikspor

16.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş

26 Şubat Pazartesi

20.00 Galatasaray-Antalyaspor