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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri
TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
- Haber Merkezi
- 17.02.2021 - 15:43
Süper Lig'in 26. hafta maçları, cuma günü oynanacak Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak.
BEŞİKTAŞ BAY GEÇECEK
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek
Not: Beşiktaş haftayı bay geçecek.
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