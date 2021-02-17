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    Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

    TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı. Başakşehir-Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 15:43
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    Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

    Süper Lig'in 26. hafta maçları, cuma günü oynanacak Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak.

    BEŞİKTAŞ BAY GEÇECEK

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

    Başakşehir - Trabzonspor: Halil Umut Meler

    Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

    Fenerbahçe - Göztepe: Hüseyin Göçek

    Not: Beşiktaş haftayı bay geçecek.

    DİĞER KARŞILAŞMALARIN HAKEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Süper Lig de 26. haftanın hakemleri #1

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