Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri

ensonhaber.com
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Rizespor-Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler, Pendikspor-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler, Ankaragücü-Galatasaray maçında Ali Şansalan ve Beşiktaş-Konyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.
İşte haftanın hakemleri:
Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan
Beşiktaş-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Kasımpaşa-Karagümrük: Kadir Sağlam
Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen
Hatayspor-Sivasspor: Ümit Öztürk
Alanyaspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
Gaziantep FK-Samsunpor: Zorbay Küçük
Başakşehir-Kayserispor: Oğuzhan Çakır
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış