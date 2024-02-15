Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Rizespor-Fenerbahçe maçında Arda Kardeşler, Pendikspor-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler, Ankaragücü-Galatasaray maçında Ali Şansalan ve Beşiktaş-Konyaspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

İşte haftanın hakemleri:

Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan

Beşiktaş-Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kasımpaşa-Karagümrük: Kadir Sağlam

Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen

Hatayspor-Sivasspor: Ümit Öztürk

Alanyaspor-Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

Gaziantep FK-Samsunpor: Zorbay Küçük

Başakşehir-Kayserispor: Oğuzhan Çakır