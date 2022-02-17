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    Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 16:35
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    Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

    Süper Lig'in 26. haftası birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:

    CUMA

    20.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

    20.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

    CUMARTESİ

    13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

    16.00 Yukatel Kayserispor-GZT Giresunspor: Ali Palabıyık

    19.00 Beşiktaş-Altay: Volkan Bayarslan

    PAZAR

    13.30 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

    19.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

    PAZARTESİ

    20.00 Göztepe-Galatasaray: Arda Kardeşler


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