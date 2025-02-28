Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Bu hafta lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak.
Hatayspor da haftayı BAY geçecek.
HAKEMLER AÇIKLANDI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 26. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler duyuruldu.
26. HAFTANIN HAKEMLERİ
Yarın
16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler
2 Mart Pazar
13.30 Rizespor - Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 Mart Pazartesi
16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 Başakşehir - Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu
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