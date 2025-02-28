Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri açıklandı

Haber Merkezi

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Pazar ve 3 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Bu hafta lider Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Hatayspor da haftayı BAY geçecek.

HAKEMLER AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Süper Lig'in 26. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler duyuruldu.

26. HAFTANIN HAKEMLERİ

Yarın

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

2 Mart Pazar

13.30 Rizespor - Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa - Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe - Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 Mart Pazartesi

16.00 Konyaspor - Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK - Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe - Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 Başakşehir - Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu