Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 26. haftasında oynanan üç karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabı üzerinden sesli ve görüntülü olarak yayınladı.
Çaykur Rizespor - Alanyaspor, Kasımpaşa - Galatasaray, Konyaspor - Trabzonspor maçlarında VAR müdahaleleri sonrası alınan kritik kararlar:
KASIMPAŞA - GALATASARAY
Galatasaray'ın penaltısı
VAR: "Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı."
Hakem: "Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor."
VAR: "Topa ilk dokunan hücum oyuncusu. Bence kart yok, sadece penaltı."
Hakem: "Seninle aynı fikirdeyim. Kart yok, penaltı."
VAR: "Kesinlikle kart yok."
Kasımpaşa'nın penaltısı
VAR: "Sana penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Bana en iyi görüntüyü göster."
Operatör: "Açık."
VAR: "Top hücum oyuncusunun kontrolünde ve şimdi oyuncunun davranışına bak. Aksiyonun sonunda 2 elle onu tuttuğu anda topu kontrol edemiyor."
Hakem: "Bana başka bir açı verebilir misin?é
VAR: "İki eli üstünde bu aksiyon yüzünden devam edemiyor."
Hakem: "Başka açı lazım. Tamam."
VAR: "Kart yok, çünkü gol atma olasılığı yok. Ama topu kontrol edebilirdi."
Hakem: "Penaltı veriyorum, toptan bağımsız olduğu için sarı kart veriyorum."
VAR: "26 numaraya aşağıdan tuttuğu için sarı kart."
ÇAYKUR RİZESPOR - ALANYASPOR
KONYASPOR - TRABZONSPOR
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