Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMA

20:00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

20:00 Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

CUMARTESİ

16:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

19:00 Sivasspor- Beşiktaş : Sarper Barış Saka

PAZAR

13:30 Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

16:00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

16:00 Alanyaspor-Konyaspor:Volkan Bayarslan

19:00 Galatasaray -Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

PAZARTESİ

20:00 Kasımpaşa- Fenerbahçe : Mete Kalkavan