- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 12:30
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:
CUMA
20:00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
20:00 Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar
CUMARTESİ
16:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19:00 Sivasspor- Beşiktaş : Sarper Barış Saka
PAZAR
13:30 Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
16:00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay
16:00 Alanyaspor-Konyaspor:Volkan Bayarslan
19:00 Galatasaray -Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
PAZARTESİ
20:00 Kasımpaşa- Fenerbahçe : Mete Kalkavan