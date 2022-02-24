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    Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:30
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    Süper Lig'de 27 hafta hakemleri açıklandı

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27. hafta karşılaşmaları 25, 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

    TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin 27'nci haftası ve görev alacak hakemler şu şekilde:

    CUMA

    20:00 Adana Demirspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

    20:00 Trabzonspor-Kayserispor: Erkan Özdamar

    CUMARTESİ

    16:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Yasin Kol

    19:00 Sivasspor- Beşiktaş : Sarper Barış Saka

    PAZAR

    13:30 Giresunspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

    16:00 Hatayspor-Yeni Malatyaspor: Çağdaş Altay

    16:00 Alanyaspor-Konyaspor:Volkan Bayarslan

    19:00 Galatasaray -Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

    PAZARTESİ

    20:00 Kasımpaşa- Fenerbahçe : Mete Kalkavan


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