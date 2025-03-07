Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 27. haftada görev yapacak hakemler belirlendi.
Yeni haftada yabancı orta hakeme görev verilmedi.
Buna göre pazar günü oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçında Yasin Kol, pazartesi günkü Beşiktaş-Gaziantep FK maçında da Zorbay Küçük düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen
8 Mart Cumartesi
13.30 Kayserispor-Başakşehir: Ali Şansalan
16.00 Antalyaspor-Rizespor: Cihan Aydın
20.30 Trabzonspor-Hatayspor: Alper Akarsu
9 Mart Pazar
13.30 Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan
16.00 Eyüpspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
20.30 Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol
10 Mart Pazartesi
20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük
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