Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Süper Lig'de 27. haftada görev yapacak hakemler belirlendi.

Yeni haftada yabancı orta hakeme görev verilmedi.

Buna göre pazar günü oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçında Yasin Kol, pazartesi günkü Beşiktaş-Gaziantep FK maçında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi

13.30 Kayserispor-Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Antalyaspor-Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor-Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Eyüpspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük