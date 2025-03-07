Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Haber Merkezi

Süper Lig'de 27. haftada görev yapacak hakemler belirlendi.

Yeni haftada yabancı orta hakeme görev verilmedi.

Buna göre pazar günü oynanacak Alanyaspor-Galatasaray maçında Yasin Kol, pazartesi günkü Beşiktaş-Gaziantep FK maçında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen

8 Mart Cumartesi

13.30 Kayserispor-Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Antalyaspor-Rizespor: Cihan Aydın

20.30 Trabzonspor-Hatayspor: Alper Akarsu

9 Mart Pazar

13.30 Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan

16.00 Eyüpspor-Konyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

20.30 Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol

10 Mart Pazartesi

20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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Can Badak
Editor