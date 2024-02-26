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Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. hafta fikstürü

Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. hafta fikstürü Süper Lig'de 27. hafta oynanan tek maçla tamamlandı. Haftaya lider giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam etti.