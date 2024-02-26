Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. hafta fikstürü

Süper Lig'de 27. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran ve puanını 72 yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı aynı skorla yenen Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazanırken 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de görünüm
27. haftanın sonuçları:
Samsunspor-Rizespor: 3-0
Kayserispor-Ankaragücü: 3-2
Gaziantep FK-Başakşehir: 0-2
Konyaspor-Hatayspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
Sivasspor-Pendikspor: 4-1
Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Adana Demirspor: 1-0
İstanbulspor-Beşiktaş: 0-2
Galatasaray-Antalyaspor: 2-1
Puan durumu:
28. haftanın programı:
1 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa-Sivasspor
2 Mart Cumartesi
13.30 Ankaragücü-İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor
19.00 Hatayspor-Fenerbahçe
3 Mart Pazar
13.30 Başakşehir-Samsunspor
13.30 Pendikspor- Konyaspor
19.00 Beşiktaş-Galatasaray
4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
20.00 Alanyaspor-Trabzonspor
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK
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