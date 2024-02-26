Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 27. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkaran ve puanını 72 yapan Galatasaray, Kasımpaşa'yı aynı skorla yenen Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazanırken 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de görünüm

27. haftanın sonuçları:

Samsunspor-Rizespor: 3-0

Kayserispor-Ankaragücü: 3-2

Gaziantep FK-Başakşehir: 0-2

Konyaspor-Hatayspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1

Sivasspor-Pendikspor: 4-1

Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Adana Demirspor: 1-0

İstanbulspor-Beşiktaş: 0-2

Galatasaray-Antalyaspor: 2-1

Puan durumu:

28. haftanın programı:

1 Mart Cuma

20.00 Kasımpaşa-Sivasspor

2 Mart Cumartesi

13.30 Ankaragücü-İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor

19.00 Hatayspor-Fenerbahçe

3 Mart Pazar

13.30 Başakşehir-Samsunspor

13.30 Pendikspor- Konyaspor

19.00 Beşiktaş-Galatasaray

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

20.00 Alanyaspor-Trabzonspor

20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK