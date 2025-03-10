Haberler



Futbol



Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. haftanın fikstürü Süper Lig'de 27. hafta, yapılan tek maçla sona erdi. Haftayı kayıpsız geçen namağlup lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.