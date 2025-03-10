Süper Lig'de 27. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 28. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 27. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı konuk etti.
Müsabakayı 10 kişi tamamlayan Gaziantep temsilcisi, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı.
BEŞİKTAŞ, SOLSKJAER YÖNETİMİNDE İLK LİG YENİLGİSİNİ YAŞADI
Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6. Süper Lig maçında ilk kez yenildi.
Solskjaer, 20. haftadan sonra göreve geldiği Beşiktaş'ın başında 6. lig maçına çıktı. İstanbul'daki kariyerine Antalyaspor beraberliğiyle başlayan 52 yaşındaki teknik adam, sonrasında sırasıyla Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor müsabakalarından galibiyetle ayrıldı.
Bu skorla Beşiktaş'ın Solskjaer idaresinde 4 maçlık galibiyet ve 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Norveçli teknik adam, Süper Lig'deki ilk yenilgisini yaşadı.
LİDER GALATASARAY YOLUNA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, 27. haftada Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Alanya'daki Oba Stadı'nda yapılan maçta ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ligde 21 galibiyet, 5 beraberliği olan Galatasaray, 68 puana ulaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
TRABZONSPOR'UN İÇ SAHADAKİ GALİBİYET SERİSİ BİTTİ
Hatayspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un sahasındaki 5 maçlık kazanma serisi sona erdi.
Bordo-mavili ekip, ligin 27. haftasında düşme hattından çıkmaya çalışan Hatay temsilcisini konuk etti. Müsabaka, Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla Hatayspor, ligde 406 gün sonra deplasman galibiyeti elde etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada etkili performans sergileyen Karadeniz temsilcisi ise 5 maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına engel olamadı.
GOL KRALLIĞI YARIŞI KIZIŞTI
Süper Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi haricinde gol krallığı yarışı da dikkati çekiyor.
Başakşehir forması giyen Krzysztof Piatek attığı 18 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bu oyuncuyu Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen 17 golle takip ediyor.
Gol krallığı yarışında ilk 5'te Trabzonsporlu Simon Baza ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri 16'şar, Rizesporlu Ali Sowe ise 14 golle sıralanıyor.
SONUÇLAR
Bodrum FK-Kasımpaşa: 1-0
Kayserispor-Başakşehir: 3-1
Antalyaspor-Rizespor: 2-1
Trabzonspor-Hatayspor: 1-2
Sivasspor-Göztepe: 3-1
Eyüpspor-Konyaspor: 2-1
Samsunspor-Adana Demirspor: 3-2
Alanyaspor-Galatasaray: 1-2
Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-2
PUAN DURUMU
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de 28. hafta, 14 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Antalyaspor'u konuk edecek.
Adana Demirspor'un bay geçeceği 28. haftanın maç programı şu şekilde:
14 Mart Cuma:
20.30 Galatasaray- Antalyaspor
15 Mart Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Bellona Kayserispor
16.00 Kasımpaşa-Alanyaspor
20.30 Başakşehir-Trabzonspor
20.30 Konyaspor-Beşiktaş
16 Mart Pazar:
13.30 Rizespor-Bodrum FK
16.00 Hatayspor-Sivasspor
16.00 Göztepe-Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor
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