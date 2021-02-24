Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

DERBİDE DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU'DA

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi.

DİĞER KRİTİK MAÇLARIN HAKEMLERİ

Beşiktaş -Denizlispor: Cüneyt Çakır

Galatasaray -BB Erzurumspor: Mete Kalkavan