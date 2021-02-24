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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 14:11
- Güncelleme : 24.02.2021 - 15:01
2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
DERBİDE DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU'DA
Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Uğurlu’nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Ali Şansalan görevlendirildi.
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