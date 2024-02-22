Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftası, yarın oynanacak Samsunspor-Rizespor maçıyla başlayacak.

Ligde 27. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Genç hakemlere görev verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:

Samsunspor-Rizespor: Murat Erdoğan

Kayserispor-Ankaragücü: Turgut Doman

Gaziantep FK-Başakşehir: Ali Şansalan

Konyaspor-Hatayspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Sivasspor-Pendikspor: Burak Pakkan

Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu

Trabzonspor-Adana Demirspor: Burak Şeker

İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen