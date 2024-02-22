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Süper Lig'in 27. haftası, yarın oynanacak Samsunspor-Rizespor maçıyla başlayacak.
Ligde 27. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Genç hakemlere görev verildi
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:
Samsunspor-Rizespor: Murat Erdoğan
Kayserispor-Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep FK-Başakşehir: Ali Şansalan
Konyaspor-Hatayspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Sivasspor-Pendikspor: Burak Pakkan
Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu
Trabzonspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
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