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Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 27. haftasında oynanan iki karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını, sesli ve görüntülü olarak YouTube hesabında paylaştı. Videolarda yer alan maçlar ve hakemlerin aldığı kararlar ise şu şekilde açıklandı:

Antalyaspor - Çaykur Rizespor Maçı:

Mücadelenin 86. dakikasında, Antalyaspor'un kazandığı köşe vuruşu sonrası VAR, hakem Cihan Aydın’ı uyardı. Ceza sahasında yaşanan pozisyonu izleyen Aydın, Çaykur Rizesporlu Taha Şahin’in topa elle müdahale ettiğini tespit ederek penaltı kararı verdi.

Trabzonspor - Hatayspor Maçı:

İlk yarının 26. dakikasında, Trabzonspor’dan Danylo Sikan’ın şutu sonrası hakem Alper Akarsu, elle oynama nedeniyle penaltı kararı verdi. VAR, durumu sahada incelemesi için Akarsu’ya öneride bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Akarsu, topun vücuttan gelmesinin ardından, kolun pozisyonunu değerlendirerek penaltı kararını iptal etti.

Trabzonspor - Hatayspor Maçı:

Karşılaşmanın 49. dakikasında, Simon Banza'nın ceza sahasında yere düşmesi üzerine hakem Alper Akarsu, penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu tekrar izleyen Akarsu, oyuncular arasında temas olmadığını belirleyip penaltı kararını iptal etti.