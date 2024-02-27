Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtları açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı Süper Lig'de 27. haftanın VAR kayıtlarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Şampiyonluk ve alt sıralarda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ligde 27. hafta Galatasaray'ın sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabaka ile sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, ilk kez geçtiğimiz hafta yayınladığı VAR kayıtlarını maçların tamamlanmasıyla birlikte bu hafta da yayınladı.

Birçok tartışmalı pozisyonun olduğu 27. haftadaki VAR kayıtları TFF'nin sosyal medya hesaplarından resmen açıklandı.

Hakemin monitöre çağrıldığı pozisyonlar paylaşılıyor

Hakemin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu

VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.

Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi

Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim

Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

Erkan Engin: Direkt eline geliyor

Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok

Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı

VAR hakemi Özgür Yankaya: Kadir sana potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Kadir önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım. İlk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

Hakem Abdülkadir Bitigen: Tekrardan yakından oynatır mısın, biraz yavaş. Ondan emin olmam lazım. Kırmızılı topa vuruyor, rakibi ona vuruyor. Kararım, penaltı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)