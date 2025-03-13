Süper Lig'de 28. hafta heyecanı!

İHA
Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, yarın, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, yarın akşam Antalyaspor'u ağırlayacak.
Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.
Beşiktaş da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Adana Demirspor ise haftayı BAY geçecek.
28. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın
20.30 Galatasaray - Antalyaspor
15 Mart Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
20.30 Başakşehir - Trabzonspor
20.30 Konyaspor - Beşiktaş
16 Mart Pazar
13.30 Rizespor - Bodrum FK
16.00 Hatayspor - Sivasspor
16.00 Göztepe - Eyüpspor
20.30 Fenerbahçe - Samsunspor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış