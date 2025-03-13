Süper Lig'de 28. hafta heyecanı!
İHA

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan, yarın, 15 Mart Cumartesi ve 16 Mart Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında lider Galatasaray, yarın akşam Antalyaspor'u ağırlayacak.

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, pazar günü Samsunspor'u konuk edecek.

Beşiktaş da Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Adana Demirspor ise haftayı BAY geçecek.

28. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın

20.30 Galatasaray - Antalyaspor

15 Mart Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Kayserispor

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

20.30 Başakşehir - Trabzonspor

20.30 Konyaspor - Beşiktaş

16 Mart Pazar

13.30 Rizespor - Bodrum FK

16.00 Hatayspor - Sivasspor

16.00 Göztepe - Eyüpspor

20.30 Fenerbahçe - Samsunspor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor