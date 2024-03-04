Süper Lig'de 28. haftada da lider Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. İşte kalan maçlar...

ensonhaber.com

Şampiyonluk mücadelesinde son 10 hafta Süper Lig'de zirve mücadelesi nefesleri kesiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, son 10 haftaya girerken ilk 2 sırada yer alıyor.

28. haftayı kayıpsız geçen iki takım da şampiyonluk mücadelesi için son ana kadar yarışmak istiyor.

Lider Galatasaray

Sarı-lacivertliler, Hatayspor ile Mersin deplasmanında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar da zorlu Beşiktaş derbisinden tek golle 3 puan aldı.

Bu sonuçlarla puan durumu değişmezken Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.

Kalan son 10 haftada hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin zorlu maçları bulunuyor.

Galatasaray'ın kalan maçları

10.03.2024 Galatasaray-Rizespor

17.03.2024 Kasımpaşa-Galatasaray

3.04.2024 Galatasaray-Hatayspor

14.04.2024 Alanyaspor-Galatasaray

21.04.2024 Galatasaray-Pendikspor

28.04.2024 Adana Demir-Galatasaray

5.05.2024 Galatasaray-Sivasspor

12.05.2024 Karagümrük-Galatasaray

19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe

26.05.2024 Konyaspor-Galatasaray

Fenerbahçe'nin kalan maçları

10.03.2024 Fenerbahçe-Pendikspor

17.03.2024 Trabzonspor-Fenerbahçe

3.04.2024 Fenerbahçe-Adana Demir

14.04.2024 Karagümrük-Fenerbahçe

21.04.2024 Sivasspor -Fenerbahçe

28.04.2024 Fenerbahçe-Beşiktaş

5.05.2024 Konyaspor-Fenerbahçe

12.05.2024 Fenerbahçe-Kayserispor

19.05.2024 Galatasaray-Fenerbahçe

26.05.2024 Fenerbahçe-İstanbulspor