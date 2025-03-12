Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig’de 28. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulamaya konulan Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlenen hakemler, haftanın kritik mücadelelerinde görev alacak.

HAKEM ATMALARINDA TEKNOLOJİ KULLANIMI ARTTI

Teknolojik veriler ve performans analizleri doğrultusunda yapılan atamalar, hakemlerin fiziksel ve mental durumlarının yanı sıra geçmiş maç yönetimleri gibi faktörler göz önüne alınarak gerçekleştirildi. Ligde şampiyonluk yarışının kızıştığı, Avrupa kupalarına katılım mücadelesinin sürdüğü ve alt sıralardaki takımların kümede kalma savaşı verdiği bu haftada, hakemlerin kararları büyük önem taşıyor.

İşte 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler ve görev alacakları karşılaşmalar: