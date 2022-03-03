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- Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu mu?
Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 21:07
- Güncelleme : 03.03.2022 - 21:29
Trabzonspor'un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig'de heyecan dolu 28. hafta maçları başlıyor.
Bu haftanın en önemli karşılaşması Kadıköy'de oynanacak olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı olacak.
Fenerbahçe ligde üç maçtır kazanırken, bu kazanma serisine Trabzonspor'u yenerek devam etmek istiyor.
Trabzonspor ise 3 Temmuz'dan sonra oldukça gergin geçen ve önemli hale gelen Fenerbahçe maçında yara almak istiyor.
İki takımın taraftarları maça her anlamda etki edecek olan hakemlik düdüğünü kimin çalacağını araştırmaya başladı.
Peki, Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu mu? İşte yanıtı...
28. HAFTANIN HAKEMLERİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemleri henüz belli olmadı.
CUMA
- Yeni Malatyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol
CUMARTESİ
- Rizespor-Giresunspor: Yaşar Kemal Uğurlu
- Göztepe-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
- Konyaspor-Galatasaray: Ali Şansalan