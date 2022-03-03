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Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu mu?

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu mu?

28. haftanın oynanacağı Süper Lig'de karşılaşmaları yönetecek olan hakemler merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda, "Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.