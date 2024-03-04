Süper Lig'de 28. haftanın puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 28. haftası, oynanan 10 karşılaşmayla tamamlandı.
Haftaya lider giren Galatasaray, derbi maçta Beşiktaş'ı deplasmanda Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 75'e yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvedeki yerini korudu.
Hatayspor'u deplasmanda Osayi-Samuel ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe de zirve yarışında haftayı kayıpsız atlattı.
46 puanı bulunan ekiplerden üçüncü sıradaki Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olurken, dördüncü sıradaki Beşiktaş ise sahasında Galatasaray'a mağlup olarak haftayı puansız kapattı.
Haftaya küme düşme hattında giren Hatayspor, Gaziantep FK ve Pendikspor rakiplerine mağlup olurken, son sırada yer alan İstanbulspor ise Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Alınan sonuçların ardından düşme hattındaki sıralamada bir değişiklik olmadı.
Puan Durumu
Sonuçlar
Ligin 28. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Kasımpaşa-Sivasspor: 0-0
Ankaragücü-İstanbulspor: 1-1
Rizespor-Kayserispor: 3-0
Hatayspor-Fenerbahçe: 0-2
Başakşehir-Samsunspor: 1-0
Pendikspor-Konyaspor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 0-1
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 1-0
Alanyaspor-Trabzonspor: 3-1
Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-0
Süper Lig'de 29. hafta maçlarının programı
8 Mart Cuma:
20.00 Galatasaray-Rizespor (Ali Sami Yen Spor Kompleski)
9 Mart Cumartesi:
13.30 Sivasspor-Alanyaspor (4 Eylül)
16.00 Konyaspor-Adana Demirspor (Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük (Akyazı)
19.00 Başakşehir-Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
10 Mart Pazar:
13.30 Kayserispor-Hatayspor (Kayseri Stadı)
16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Samsunspor-Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Pendikspor (Şükrü Saraçoğlu)
11 Mart Pazartesi:
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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