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Süper Lig'de 28. haftanın puan durumu ve gelecek haftanın programı

Süper Lig'de 28. haftanın puan durumu ve gelecek haftanın programı Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek puanını 75 yaptı ve liderliğine devam etti.