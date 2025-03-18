Süper Lig'de 28'nci haftanın VAR kayıtları açıklandı: İngilizce detayı dikkat çekti

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Özellikle son yıllarda ülkemizde oynanan futbolda takımlar, hakem hataları nedeniyle bir düzenlemeye gidilmesini istedi.

Bu kapsamda hakem sorununa çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa bulduğu yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) hakemi sistemi uygulamaya kondu.

YABANCI VAR GELDİ AMA HAKEMLER İNGİLİZCE BİLMİYOR

Ancak bu yabancı VAR hakemi hiç hesapta olmayan yeni sorunları beraberinde getiriyor.

İşte onlardan biri Göztepe-Eyüpspor maçında ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 28. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtlarında ise Göztepe-Eyüpspor karşılaşmasında görevli hakem Yasin Kol'un İngilizcesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

ORTA HAKEM İÇİN TERCÜME EDİLDİ

VAR hakemi Bruno Esteves'in penaltı anlatımını anlayamayan Kol için karar tercüme edildi.

Pozisyonda Göztepe - Eyüpspor mücadelesinin 67. dakikasında ev sahibi atağı sonrası Yasin Kol, VAR’dan ‘elle oynama’ uyarısı aldı.

Juan’ın şutunda Ruben Vezo’nun elinin vücudun dışında olduğunu belirten Kol, sahaya dönerek sarı-kırmızılılar lehine penaltı verdi.

İşte o anın kaydı...