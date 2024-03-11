Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 30. hafta fikstürü

Süper Lig'de 29. hafta sona erdi.
Haftanın kapanış maçında yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.
Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe maçlarını kazanarak yollarına devam etti.
Sarı-kırmızılılar, Rizespor'u 6-2'yle geçerken sarı-lacivertliler ise Pendikspor'u 4-1 yendi.
Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı
Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.
Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden Galatasaray, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29, dördüncü sıradaki siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.
Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.
Süper Lig'de görünüm
29. haftanın sonuçları:
Galatasaray-Rizespor: 6-2
Sivasspor-Alanyaspor: 1-2
Konyaspor-Adana Demirspor: 2-2
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 5-1
Başakşehir-Antalyaspor: 1-0
Kayserispor-Hatayspor: 1-1
İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2
Samsunspor-Ankaragücü: 2-1
Fenerbahçe-Pendikspor: 4-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0
Puan durumu:
30. haftanın programı:
15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor-İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor-Kayserispor
16.00 Ankaragücü-Başakşehir
20.30 Adana Demirspor-Sivasspor
20.30 Beşiktaş-Antalyaspor
17 Mart Pazar
13.30 Rizespor-Gaziantep FK
16.00 Hatayspor-Samsunspor
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe
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