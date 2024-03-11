Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 30. hafta fikstürü
ensonhaber.com

Süper Lig'de 29. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe maçlarını kazanarak yollarına devam etti.

Sarı-kırmızılılar, Rizespor'u 6-2'yle geçerken sarı-lacivertliler ise Pendikspor'u 4-1 yendi.

Şampiyonluk yarışında 2 takım kaldı

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.

Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden Galatasaray, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29, dördüncü sıradaki siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.

Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.

Süper Lig'de görünüm

29. haftanın sonuçları:

Galatasaray-Rizespor: 6-2

Sivasspor-Alanyaspor: 1-2

Konyaspor-Adana Demirspor: 2-2

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: 5-1

Başakşehir-Antalyaspor: 1-0

Kayserispor-Hatayspor: 1-1

İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2

Samsunspor-Ankaragücü: 2-1

Fenerbahçe-Pendikspor: 4-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0

Puan durumu:

30. haftanın programı:

15 Mart Cuma

20.30 Pendikspor-İstanbulspor

20.30 Fatih Karagümrük-Konyaspor

16 Mart Cumartesi

13.30 Alanyaspor-Kayserispor

16.00 Ankaragücü-Başakşehir

20.30 Adana Demirspor-Sivasspor

20.30 Beşiktaş-Antalyaspor

17 Mart Pazar

13.30 Rizespor-Gaziantep FK

16.00 Hatayspor-Samsunspor

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray

20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe