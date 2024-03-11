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Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 30. hafta fikstürü

Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 30. hafta fikstürü Süper Lig'de 29. hafta oynanan tek maçla tamamlandı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali biterken Galatasaray ile Fenerbahçe yarışta baş başa kaldı.