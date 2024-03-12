Süper Lig'de sezonun 29. haftasına ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Bu hafta hakemin VAR monitörüne gittiği tek maç olan Konyaspor ile Adana Demirspor maçının kayıtları yayınlandı.
VAR kaydı
Mücadelenin 39. dakikasında yaşanan pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR hakemi İlker Coşkun: Elle oynamadan dolayı potansiyel bir penaltı için inceleme öneriyorum.
Yardımcı hakem: Kafaya aldığı temasta bir şey yok. Elini kaldırmış. El açık, el topa geldi diyor. Bakalım hoca şimdi inceleyecek.
Hakem Volkan Bayarslan: Bu top Adana Demir'e çarpıyor doğru mu? Kaç numara? Numarayı söyler misin bana?
VAR: Siyah, 13 numara
Volkan Bayarslan: Tamam, gördüm, el var.
Volkan Bayarslan: Eline çarpmayı gördüm, kart vermiyorum, Sadece elle oynamadan dolayı penaltı veriyorum.
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