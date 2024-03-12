Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları paylaşıldı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de sezonun 29. haftasına ait VAR kayıtlarını açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Süper Lig'de sezonun 29. haftasına ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabı üzerinden sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Bu hafta hakemin VAR monitörüne gittiği tek maç olan Konyaspor ile Adana Demirspor maçının kayıtları yayınlandı.

VAR kaydı

Mücadelenin 39. dakikasında yaşanan pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde: