Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
İşte Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;
8 Mart Cuma
Galatasaray - Rizespor | Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
Sivasspor - Alanyaspor | Ali Şansalan
Konyaspor - Adana Demirspor | Volkan Bayarslan
Trabzonspor - Fatih Karagümrük | Zorbat Küçük
Başakşehir - Antalyaspor | Mert Güzenge
10 Mart Pazar
Kayserispor - Hatayspor | Halil Umut Meler
İstanbulspor - Kasımpaşa | Çağdaş Altay
Samsunspor - Ankaragücü | Ümit Öztürk
Fenerbahçe - Pendikspor | Kadir Sağlam
11 Mart Pazar
Gaziantep FK - Beşiktaş | Arda Kardeşler
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