Süper Lig'de 29'uncu haftanın hakemleri
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 29. hafta maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

İşte Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler ve maç takvimi;

8 Mart Cuma

Galatasaray - Rizespor | Bahattin Şimşek

9 Mart Cumartesi

Sivasspor - Alanyaspor | Ali Şansalan

Konyaspor - Adana Demirspor | Volkan Bayarslan

Trabzonspor - Fatih Karagümrük | Zorbat Küçük

Başakşehir - Antalyaspor | Mert Güzenge

10 Mart Pazar

Kayserispor - Hatayspor | Halil Umut Meler

İstanbulspor - Kasımpaşa | Çağdaş Altay

Samsunspor - Ankaragücü | Ümit Öztürk

Fenerbahçe - Pendikspor | Kadir Sağlam

11 Mart Pazar

Gaziantep FK - Beşiktaş | Arda Kardeşler