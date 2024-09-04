Süper Lig'de erteleme maçları ile 5 ve 6. hafta fikstürleri açıklandı

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Süper Lig'de milli ara nedeniyle bu hafta maç oynanmazken de Türkiye Futbol Federasyonu, fikstür hakkında bilgilendirme yaptı.

TFF, 3. hafta erteleme maçları ile 5. ve 6. haftanın programını duyurdu.

DERBİ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Buna göre 6. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

5. haftadaki Trabzonspor - Beşiktaş müsabakası ise 15 Eylül Pazar günü yapılacak.

İLK YARININ PROGRAMI ÖNÜMÜZDEK HAFTA AÇIKLANACAK

TFF'den yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

Kulüplerimizin seyahat ve konaklama planlarını daha sağlıklı yapabilmesi adına, ilk olarak 3. hafta erteleme müsabakaları ile 5. ve 6. hafta müsabaka programları ilan edilmiştir. İlk yarının sonuna kadar oynanacak olacak müsabakalara ilişkin program ise önümüzdeki hafta ilan edilecektir.



Bilindiği üzere, UEFA kulüp müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimizin, play-off müsabakalarının oynanacağı maçların arasında bulunan Trendyol Süper Lig 3. hafta müsabakaları 16.08.2024 tarihinde ertelenmiştir. Müsabakaların oynatılacağı taslak tarihler, kulüplerimizin erteleme tarihinde mücadele ettiği turnuvalara göre ilan edilmiştir. Takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı sezon planlamasına göre uygun olan 17-18-19 Eylül 2024 tarihlerinde müsabakaların oynatılmasına karar verilmiştir.