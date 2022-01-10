Süper Lig'de 3 büyükler hocasız kaldı

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de ilk defa 3 büyük takım da aynı anda hocasız kaldı.

Süper Lig'de Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa ilerlerken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta durum pek de iç açıcı değil.

3 takımın da ligde gösterdiği kötü performansın faturası hocalara kesildi. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırırken; Fenerbahçe, Vitor Pereira ile ikinci dönemini sona erdirdi.

Galatasaray ise bugün Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıkladı.





3 BÜYÜKLER AYNI ANDA HOCASIZ

Bu ayrılıkla Süper Lig'de ilk defa 3 büyükler aynı anda hocasız kaldı.

3 büyüklerin hocasız kalmalarındaki en büyük etkenin, Trabzonspor'un gerisinde kalmaları olduğu biliniyor.

Taraftarlar, Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ya rakiplerinin kimyasını bozduğu için 'Kimyager' lakabını koymuştu.