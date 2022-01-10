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    Süper Lig'de 3 büyükler hocasız kaldı

    Süper Lig'de 3 büyükler hocasız kaldı

    Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de ilk defa 3 büyük takım da aynı anda hocasız kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 16:23
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    Süper Lig'de Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa ilerlerken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta durum pek de iç açıcı değil.

    3 takımın da ligde gösterdiği kötü performansın faturası hocalara kesildi. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırırken; Fenerbahçe, Vitor Pereira ile ikinci dönemini sona erdirdi.

    Galatasaray ise bugün Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıkladı.

    Süper Lig de 3 büyükler hocasız kaldı #1

    3 BÜYÜKLER AYNI ANDA HOCASIZ

    Bu ayrılıkla Süper Lig'de ilk defa 3 büyükler aynı anda hocasız kaldı.

    3 büyüklerin hocasız kalmalarındaki en büyük etkenin, Trabzonspor'un gerisinde kalmaları olduğu biliniyor.

    Taraftarlar, Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ya rakiplerinin kimyasını bozduğu için 'Kimyager' lakabını koymuştu.

    Süper Lig de 3 büyükler hocasız kaldı #2


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