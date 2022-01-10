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- Süper Lig'de 3 büyükler hocasız kaldı
Süper Lig'de 3 büyükler hocasız kaldı
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Süper Lig'de ilk defa 3 büyük takım da aynı anda hocasız kaldı.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 15:48
- Güncelleme : 10.01.2022 - 16:23
Süper Lig'de Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa ilerlerken; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta durum pek de iç açıcı değil.
3 takımın da ligde gösterdiği kötü performansın faturası hocalara kesildi. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırırken; Fenerbahçe, Vitor Pereira ile ikinci dönemini sona erdirdi.
Galatasaray ise bugün Fatih Terim ile yollarını ayırdığını açıkladı.
3 BÜYÜKLER AYNI ANDA HOCASIZ
Bu ayrılıkla Süper Lig'de ilk defa 3 büyükler aynı anda hocasız kaldı.
3 büyüklerin hocasız kalmalarındaki en büyük etkenin, Trabzonspor'un gerisinde kalmaları olduğu biliniyor.
Taraftarlar, Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ya rakiplerinin kimyasını bozduğu için 'Kimyager' lakabını koymuştu.