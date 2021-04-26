Süper Lig'de 3 büyüklerin kalan maçları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor.

Süper Lig'de 37 haftayı geride bırakırken şampiyon hala belirlenmiş değil.

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nefes kesen bir mücadele veriyor.

Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan lider Beşiktaş'ın arkasındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadeleyi kolay kolay bırakması da mümkün gözükmüyor.

ZİRVEDE PUAN DURUMU

2020-2021 sezonu şampiyonunun belirleneceği son haftalarda 3 büyükleri hiç kolay maçlar beklemiyor.

Son 5 haftaya girilirken; lider Beşiktaş'ın 75, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 72 ve üçüncü sıradaki Galatasaray'ın 69 puanı bulunuyor.

ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

Şampiyonluk yarışında bulunan 3 büyüklerin kalan maçları...

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI: Çaykur Rizespor (D), Atakaş Hatayspor, Galatasaray(D), Fatih Karagümrük, Göztepe(D)

FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI: Aytemiz Alanyaspor(D), BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü(D), Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor(D)

GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI: İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği(D), Beşiktaş, Yukatel Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor