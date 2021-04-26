Euro
10.0537
-0.85%
Dolar
8.3037
-0.78%
Altın
476.92
-0.28%
Borsa
1.363
1.3%
Bitcoin
429.787
5.02%
EXEN Coin
23.26
13.18%
13ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 13 C
    Süper Lig'de 3 büyüklerin kalan maçları

    Süper Lig'de 3 büyüklerin kalan maçları

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçen şampiyonluk mücadelesi nefes kesiyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 11:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 37 haftayı geride bırakırken şampiyon hala belirlenmiş değil.

    Şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray nefes kesen bir mücadele veriyor.

    Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan lider Beşiktaş'ın arkasındaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadeleyi kolay kolay bırakması da mümkün gözükmüyor.

    Süper Lig de 3 büyüklerin kalan maçları #1

    ZİRVEDE PUAN DURUMU

    2020-2021 sezonu şampiyonunun belirleneceği son haftalarda 3 büyükleri hiç kolay maçlar beklemiyor.

    Son 5 haftaya girilirken; lider Beşiktaş'ın 75, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 72 ve üçüncü sıradaki Galatasaray'ın 69 puanı bulunuyor.

    Süper Lig de 3 büyüklerin kalan maçları #2

    ÜÇ BÜYÜKLERİN KALAN MAÇLARI

    Şampiyonluk yarışında bulunan 3 büyüklerin kalan maçları...

    BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI: Çaykur Rizespor (D), Atakaş Hatayspor, Galatasaray(D), Fatih Karagümrük, Göztepe(D)

    Süper Lig de 3 büyüklerin kalan maçları #3

    FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI: Aytemiz Alanyaspor(D), BB Erzurumspor, MKE Ankaragücü(D), Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor(D)

    Süper Lig de 3 büyüklerin kalan maçları #4

    GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI: İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği(D), Beşiktaş, Yukatel Denizlispor(D), Yeni Malatyaspor

    Süper Lig de 3 büyüklerin kalan maçları #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir