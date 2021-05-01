Süper Lig'de 3 büyüklerin şampiyonluk şansları

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala yarış tüm hızıyla sürüyor.

Süper Lig'in bitimine dört hafta kaldı fakat tabiri caizse, dananın kuyruğu henüz kopmuş değil. Zirvede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarışı sürüyor.

Beşikraş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yarıştan kopmadığı 4 haftaya girilirken, hangi takım nasıl şampiyon olur birlikte göz atalım.

BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Lider Beşiktaş’ın şampiyon olmak için rakiplerinin kaybetmesine ihtiyacı yok. 7 puan topladığı takdirde rakipleri tüm maçlarını kazansa da şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak siyah-beyazlıları kalan 4 haftada hiç de kolay maçlar beklemiyor.

BEŞİKTAŞ’IN KALAN MAÇLARI

Süper Lig’in 39. Haftasında bu akşam Hatayspor’u konuk edecek beşiktaş, 40. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek.

41. hafta evinde Karagümrük’le oynayacak Beşiktaş, ligin son haftasında Göztepe deplasmanına çıkacak.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-lacivertliler ile Beşiktaş'ın arasında beş puanlık bir fark bulunuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık puan kaybına tahammülü yok. Amaç, kalan dört haftada tüm maçları kazanmak.

Emre Belözoğlu'nun ekibi son dört haftayı galibiyetle kapatıp, Beşiktaş'ın altı puan kaybetmesini bekleyecek. Yani sarı-lacivertliler 12 puan toplayıp Beşiktaş son dört haftada iki kez mağlup olursa, Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak.

Bununla birlikte Beşiktaş, son dört haftada bir galibiyet üç beraberlik alırsa, Fenerbahçe tüm maçlarını kazandığı takdirde yine mutlu sona ulaşacak.

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

Sarı-lacivertliler, ligin 39. haftasında Kadıköy'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe daha sonra 40. hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olacak.

41. hafta maçında 11 Mayıs'ta Sivasspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, ligin son haftasında ise 15 Mayıs'ta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansı diğer rakiplerine göre biraz daha zor görünüyor. Galatasaray’ın şampiyon olabilmesi için elindeki en büyük şans evinde Beşiktaş’ı ağırlaması olacak.

Sarı- kırmızılılar, şampiyonluk için Beşiktaş’ın en az 3 puan kaybedip, evinde rakibini yenmesi gerekiyor. Ancak ligin ilk yarısında Beşiktaş’a 2-0 yenilen Galatasaray, maçı en az 2 farkla yenmesi gerekiyor. Diğer senaryoda genel averajda siyah-beyazlıların gerisinde kalıyor.

Aynı zamanda Fenerbahçe’nin de en az bir maçı beraberlikle bitirmesi gerekiyor.

GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Süper Lig’in 39. Haftasında sarı-kırmızılılar Gençlerbirliği deplasmanına giderken, ligin 40. haftasında evinde lider Beşiktaş’ı ağırlayacak.

41. haftada Denizlispor deplasmanına giden Galatasaray, ligin son haftasında Yeni Malatyaspor’la evinde karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE LİGİ AYNI PUANDA BİTİRİRSE NE OLUR?

İki takımın sezon sonunda aynı puanda kalması sonucu ikili averaja bakılacak. Kadıköy'de rakibini 4-3 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki mücadele 1-1 sonuçlandığı için ikili averajda rakibinden önde olacak ve ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY LİGİ AYNI PUANDA BİTİRİRSE NE OLUR?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi henüz oynanmadı fakat ligin ilk maçında siyah-beyazlıkar, Vodafone Park'ta Fatih Terim'in öğrencilerini 2-0 mağlup etmişti. Yani Galatasaray, 40. hafta oynanacak mücadelede Beşiktaş'ı en az iki farkla yenemezse, ikili averajda geri kalacak.Beşiktaş ile Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Aslan, Beşiktaş'ı iki farklı mağlup etmesi durumunda ise iş genel averaja kalacak. 38 hafta itibariyle Beşiktaş'ın +40, Galatasaray'ın ise +35 averaj bulunuyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY LİGİ AYNI PUANDA BİTİRİRSE NE OLUR?

Diyelim ki çok büyük bir sürpriz oldu ve Beşiktaş, son haftaya üçüncü sırada girdi. Şayet Fenerbahçe ve Galatasaray sezon sonunda ligi aynı puanda tamamlarsa, ikili averajda Galatasaray önde.Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Kadıköy'de rakibini 1-0 deviren sarı-kırmızılılar, TT Arena'daki maçtan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Bu bağlamda eğer iki takım sezonu aynı puanda tamamlarsa sarı-kırmızılılar şampiyon olacak.