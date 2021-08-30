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Süper Lig'de 3. hafta puan durumu
Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Oluşan puan durumunda Trabzonspor 9 puanla averaj farkıyla zirvede yer alırken, onu Fenerbahçe yine aynı puanla takip etti.
- Haber Merkezi
- 30.08.2021 - 10:29
- Güncelleme : 30.08.2021 - 10:55
Süper Lig'de 3. hafta maçları, dün oynanan Altay-Fenerbahçe maçıyla noktalandı.
20 takımlı olarak düzenlenen ligin ilk 3 haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe lige damgasını vururken, Beşiktaş ve Galatasaray da rakiplerinin 2 puan gerisinde 3. ve 4. sırayı paylaştı.
LİDER TRABZONSPOR
Bu hafta yapılan maçlarda Trabzonspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederken; Fenerbahçe, Altay'ı 2-0 yendi. Galatasaray 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 2-2 beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı.
PUAN DURUMU
Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
4. HAFTA PROGRAMI