Euro
9.8583
0.03%
Dolar
8.3525
0.11%
Altın
487.05
-0.12%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
402.239
-1.07%
EXEN Coin
25.89
-1.37%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Süper Lig'de 3. hafta puan durumu

    Süper Lig'de 3. hafta puan durumu

    Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Oluşan puan durumunda Trabzonspor 9 puanla averaj farkıyla zirvede yer alırken, onu Fenerbahçe yine aynı puanla takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 3. hafta maçları, dün oynanan Altay-Fenerbahçe maçıyla noktalandı.

    20 takımlı olarak düzenlenen ligin ilk 3 haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe lige damgasını vururken, Beşiktaş ve Galatasaray da rakiplerinin 2 puan gerisinde 3. ve 4. sırayı paylaştı.

    LİDER TRABZONSPOR

    Bu hafta yapılan maçlarda Trabzonspor, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederken; Fenerbahçe, Altay'ı 2-0 yendi. Galatasaray 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa maçından 2-2 beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş 10 kişi kaldığı maçta Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    PUAN DURUMU

    Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

    Süper Lig de 3. hafta puan durumu #1

    4. HAFTA PROGRAMI

    Süper Lig de 3. hafta puan durumu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir