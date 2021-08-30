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Süper Lig'de 3. hafta puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta puan durumu

Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Oluşan puan durumunda Trabzonspor 9 puanla averaj farkıyla zirvede yer alırken, onu Fenerbahçe yine aynı puanla takip etti.