Abone ol: Google News

Süper Lig'de 3. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 4. haftanın fikstürü

Süper Lig'in 3. haftası sona erdi. Galatasaray, haftayı Trabzonspor'un önünde averajla lider tamamladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 23:02
Süper Lig'de 3. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 4. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı.

Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen 3. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

3. haftanın sonuçları:

Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2

Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1

Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0

Kayserispor-Galatasaray: 0-4

Eyüpspor-Alanyaspor: 2-1

4. haftanın programı:

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş

Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek.

Eshspor Haberleri