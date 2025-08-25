Süper Lig'de 3. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 4. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı.
Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen 3. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
3. haftanın sonuçları:
Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1
Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0
Kayserispor-Galatasaray: 0-4
Eyüpspor-Alanyaspor: 2-1
4. haftanın programı:
29 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Göztepe-Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kocaelispor-Kayserispor
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK
21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray-Rizespor
31 Ağustos Pazar
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe
19.00 Başakşehir-Eyüpspor
21.30 Trabzonspor-Samsunspor
21.30 Alanyaspor-Beşiktaş
Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek.