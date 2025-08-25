Süper Lig'de 3. haftanın ardından oluşan puan durumu ve 4. haftanın fikstürü

Süper Lig'de 3. hafta tamamlandı.

Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen 3. haftanın kapanış maçında Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.

SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM

3. haftanın sonuçları:

Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2

Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1

Trabzonspor-Antalyaspor: 1-0

Kayserispor-Galatasaray: 0-4

Eyüpspor-Alanyaspor: 2-1

4. haftanın programı:

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kocaelispor-Kayserispor

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK

21.30 Antalyaspor-Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray-Rizespor

31 Ağustos Pazar

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe

19.00 Başakşehir-Eyüpspor

21.30 Trabzonspor-Samsunspor

21.30 Alanyaspor-Beşiktaş

Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek.