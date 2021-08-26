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Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 13:07
- Güncelleme : 26.08.2021 - 13:21
Süper Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
İŞTE 3.HAFTANIN HAKEMLERİ:
YARIN:
20.30 Antalyaspor-Rizespor: Özgür Yankaya
21.45 Adana Demirspor-Konyaspor: Alper Ulusoy
28 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka
19.15 Başakşehir-Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
21.45 Hatayspor-Alanyaspor: Mert Güzenge
21.45 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.15 Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker
21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan