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    Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 13:21
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    Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri

    Süper Lig'de 3. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

    İŞTE 3.HAFTANIN HAKEMLERİ:

    YARIN:

    20.30 Antalyaspor-Rizespor: Özgür Yankaya

    21.45 Adana Demirspor-Konyaspor: Alper Ulusoy

    Süper Lig de 3. haftanın hakemleri #1

    28 AĞUSTOS CUMARTESİ:

    19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Sarper Barış Saka

    19.15 Başakşehir-Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

    21.45 Hatayspor-Alanyaspor: Mert Güzenge

    21.45 Beşiktaş-Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır

    Süper Lig de 3. haftanın hakemleri #2

    29 AĞUSTOS PAZAR:

    19.15 Kasımpaşa-Galatasaray: Fırat Aydınus

    19.15 Sivasspor-Göztepe: Burak Şeker

    21.45 Altay-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

    21.45 Giresunspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

    Süper Lig de 3. haftanın hakemleri #3

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