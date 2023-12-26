Süper Lig'de 3 haftanın programı açıklandı Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları ile 19. ve 20. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı.

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Birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan Süper Lig'de 17 hafta geride kaldı.

Devre arasına ise 44 puanla lider olarak Fenerbahçe girerken sarı-lacivertlileri aynı puanda ezeli rakibi Galatasaray takip etti.

Son 4 sırada İstanbulspor, Pendikspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük'ün yer aldığı ligde önümüzdeki 3 haftanın programı belirlendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 16. hafta, 9,10,11 Ocak tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'de 19. hafta 5,6,7, 20. hafta ise 13,14,15 Ocak tarihlerinde oynanacak.

16. hafta ertelenmişti

Süper Lig'in 16. hafta maçları, 1-1'lik eşitlikle sona eren Ankaragücü-Rizespor maçının ardından başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı yapması nedeniyle ertelenmişti.